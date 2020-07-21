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.. توقعات ببدء إنتاج لقاح "كورونا" بشكل تجاري الشهر المقبل

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روسيا.. توقعات ببدء إنتاج لقاح "كورونا" بشكل تجاري الشهر المقبل .. توقعات ببدء إنتاج لقاح "كورونا" بشكل تجاري الشهر المقبل
بعد انتهاء المرحلة الثانية.. وتوفير أكثر من 3 مليارات جرعة في 2021

روسيا.. توقعات ببدء إنتاج لقاح

من المتوقع أن تبدأ بإنتاج لقاح ضد المستجد، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وقال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم".

وتابع دميترييف في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: "نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر".

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حين تصل الحاجة إلى 40 - 50 مليون جرعة)، وإجمالياً مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف رئيس الصندوق الروسي، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وقال دميترييف، بحسب روسيا اليوم، "إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادراً على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولاً وقبل كل شيء، سنغطي الطلب على اللقاح في روسيا".

ووفقاً لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات عام 2021، "مما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعّال".روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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