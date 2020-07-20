"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على الربع الخالي ونجران وجازان وعسير والباحة والطائف

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رياح نشطة على الشرقية والرياض والقصيم ومكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار