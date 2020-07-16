متحدث الصحة للفئة الخطرة: اطمئنوا لو أصابكم كورونا.. واتخذوا هذا الإجراء سريعًا

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أكد أن المملكة أفضل وأميز فيما يخص الخبرة والقدرة على التعامل مع تداعيات الفيروس

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة تطمين للفئات الأكثر تعرضًا للخطر فيما يتعلق بفيروس كورونا، وهي فئات ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، مفادها أن عليهم عدم التردد في طلب الرعاية الصحية بشكل سريع حال تعرضهم للإصابة للحصول على أفضل نتائج علاجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا المستجد الذي استعرض من خلاله متحدث الصحة الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات، وأجاب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "العبدالعالي": من المهم جدًا أن نقدم توصيات هامة للمصنفين ضمن الفئة الخطرة، والمقصود بالفئة الخطرة عند الإصابة بفيروس كورونا هو أن تكون الأعراض والمضاعفات أعلى من الآخرين، وهذا ما نقصده بكلمة الخطورة.

وأضاف: عالميًا نحن نتمتع بشكل عام بالخبرة والقدرة الصحية على التعامل مع هذا الفيروس أفضل وفِي المملكة ، تميز أكبر في هذا الصدد، ولذلك نقول لهذه الفئات أن تطمئن وأن تبادر في حال الإصابة بالحصول على الخدمات الصحية الموجودة ورعاية الممارسين والمختصين الصحيين والأطباء القادرين دائمًا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأردف: يجب عدم التردد بطلب الرعاية الصحية والذهاب مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية عند بدء ظهور أعراض المرض، لأنه كلما كانت الرعاية الصحية مقدمة بشكل أسرع كانت النتائج أفضل.

يذكر أن الفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد تشمل "كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل والمرضعات، وضعف المناعة، والمصابين بالسمنة الشديدة".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة