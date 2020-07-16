عفيف تسجل 3 حالات "كورونا".. والأهالي يشتكون من إهمال الإجراءات

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المحافظة غابت عن قائمة رصد "الصحة" للمصابين.. وعادت اليوم

سجلت محافظة عفيف ثلاث حالات مؤكدة بفيروس كورونا اليوم، بعدما غابت عن قائمة الحالات التي تعلنها وزارة الصحة لرصد المصابين، في ظل ما وصفه بعض الأهالي بتهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة بين فئة الشباب.

ولاحظت "سبق"، من خلال جولة على عدد من المحلات والمساجد، عدم تقيد بعض الزبائن والعاملين بالإجراءات الأحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمام عند الدخول للمحلات وخاصة المطاعم، إضافة إلى وضع أغلب العاملين في المحلات الكمام أسفل الوجه ورفعها للأنف في بعض الأحيان عند دخول زائر للمحل.

ورصدت الصحيفة عدم تقيّد الكثير من المحلات بقياس درجة الحرارة للزبائن وعدم تعقيم عربات التسوق بعد كل استخدام، وكذلك عدم ارتداء بعض المصلين للكمامة وعدم إحضار سجادة خاصة للصلاة.

ويخشى الأهالي من عودة انتشار الفيروس، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة والغرامات للمخالفين لبروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد