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الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس

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الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس
دول الخليج غير مدرجة

الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيستأنف الرحلات التجارية جزئيًا في شهر أغسطس (آب) المقبل، لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية بناءً على قائمة معتمدة دوليًا للوجهات الآمنة.

وأوضح المتحدث باسم أمجد العضايلة، لقناة المملكة التلفزيونية، أن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيسمح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن، ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج، وأنه قد تضاف دول أخرى للقائمة بناءً على تطورات الجائحة.

وبين "العضايلة" أن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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