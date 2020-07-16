أخبار عاجلة

"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي -
"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020 -
الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية -
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين -
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60 -
العثور على مفقود وادي الدواسر مُتوفى ساجداً في منطقة صحراوية -
حالة الضياع التاريخي لدى مؤرخي الأتراك والأناضول.. أكاديمي سعودي يكشف الاضطراب والتناقضات -
13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند) -
مختص يوضح: كيف يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة

Print
خلال مداهمتها مواقع للباعة الجائلين.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين

بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة

صادرت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة -وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، وبدعم أمني من شرطة محافظة جدة- ما يقرب من أربعة أطنان ونصف من الخضَر والفاكهة؛ وذلك خلال مداهمتها مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة، وحي العمارية وباب مكة وباب شريف.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إزالة 85 عربة خلال المداهمات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة

أمانة محافظة جدة بلدية المطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي

"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

"رأي" يصل لأكثر من 40 ألف مواطن خلال النصف الأول لعام 2020

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا..وفحوص طبية إلزامية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين

شبكة عيون الإخبارية