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منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

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منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة
يقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز

استقبلت مراكز خدمة "تأكد" في الباحة وعددها 4 مراكز 2200 مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي"، وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.خدمة تأكد الباحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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