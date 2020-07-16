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جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين
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السبت 18 يوليو 2020 12:21 مساءً
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل
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السبت 18 يوليو 2020 12:15 مساءً
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر
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السبت 18 يوليو 2020 12:14 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
-
السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة
-
السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
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السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أبو الغيط يحـذر من تدفـق المرتزفة إلى ليبيا ودوريات للجيش المصري عند الحدود الغربية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 16 يوليو 2020 06:33 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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