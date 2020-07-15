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فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام

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فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام
تحقيقاً لأهداف الهيئة بصفة عامة وضمن برامج وفعاليات فرعها

فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة تدريبية افتراضية عن صناعة الإعلام: التنقيب عن الجماهير ويقدمها المدرب الدكتور عبدالله ناصر الحمود في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441 الموافق 21/ 7/ 2020 م.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، بأن هذه الدورة تأتي تحقيقاً لأهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة، وضمن برامج وفعاليات فرع الهيئة بمكة.

وتتلخص محاور الدورة في كيف ومتى ولماذا أصنع الإعلام؟ من هم"الجماهير" وأين هم؟ كيف هي رحلة "الجماهير" من الفضائيات إلى التيك توك؟ كيف أقنع "الجماهير"؟

وتطرق "الإحيوي" إلى أنه سيخصص للمشاركين والمشاركات من الإعلاميين والإعلاميات شهادات مشاركة لهذه الدورة الهادفة والبناءة، مشيراً إلى أن الدورة ستكون على نظام زووم والرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/87555900368

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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