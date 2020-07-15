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تعافي وخروج 10 مصابين بـ"كورونا" من حجر نزل الشباب بـ"شرم الشيخ"

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تعافي وخروج 10 مصابين بـ"كورونا" من حجر نزل الشباب بـ"شرم الشيخ" تعافي وخروج 10 مصابين بـ"كورونا" من حجر نزل الشباب بـ"شرم الشيخ"

مصراوي Masrawy

10:20 م الأربعاء 15 يوليه 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

تماثل 10 مصابين بـ"كورونا" في محافظة جنوب سيناء، للشفاء بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة خلال فترة العزل والحجر الصحي بـ"نزل الشباب" في مدينة شرم الشيخ.

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، تعافي 10 حالات من مصابي ، وخروجهم، اليوم الأربعاء، من العزل الصحي بنزل الشباب بمدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا 120 حالة من المتواجدين في الحجر الصحي بالنزل.

وأوضح أن قسم العزل بنزل الشباب كان قد استقبل 140 حالة منذ تخصيصه حجرًا صحيًا لمصابي كورونا، وما زال يوجد به 20 حالة، جميعهم يخضعون للعلاج اللازم وحالتهم العامة في تحسن مستمر.

نزل الشباب بشرم الشيخ (1)

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