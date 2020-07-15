أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخريجي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الخارجية

Print
"الخريجي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الخارجية "الخريجي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الخارجية
قال إن هذه الثقة الكريمة ستعزِّز العطاء لخدمة قيادتنا ووطننا

رفع نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، قال في تصريح إلى وكالة الأنباء : "إن هذه الثقة الكريمة ستعزز البذل والعطاء لخدمة قيادتنا ووطننا الغالي". مشيرًا إلى أن الدبلوماسية السعودية تعمل بكل طاقتها وبإخلاص وثقة بقيادة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة. والأسرة الدبلوماسية السعودية تضع مصالح الوطن ورؤيته الطموحة للحاضر والمستقبل نصب أعينها.

وسأل نائب وزير الخارجية الله -عز وجل- أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته، وتأدية مهامه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية

ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

"منزلاوي" يؤكد ثقته بقدرة السعودية على قيادة "التجارة العالمية"

"منزلاوي" يؤكد ثقته بقدرة السعودية على قيادة "التجارة العالمية"

شبكة عيون الإخبارية