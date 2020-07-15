"البرناوي" يحتفل بزواجه "افتراضيًا".. كيف حضر المعازيم وأديت المجسات؟

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فاجأته "هدية الحاج والمعتمر" بالفكرة قبل الزفاف بأسبوع

احتفلت جمعية هدية الحاج بزفاف الشاب السعودي "خضر بن مصطفى البرناوي"، عن بُعد من خلال أحد البرامج الافتراضية، وبحضور الأهل والأصدقاء ومنسوبي الجمعية، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كورونا".

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر برنامج "zoom"، أحد برامج التواصل المرئي والمسموع الافتراضية.

وقال العريس "البرناوي" في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، إنه ولأول مرة يسمع بذلك التطبيق، وكانت فكرة جميلة وجبارة للأهل والشباب ورؤسائي في العمل كانوا حولي وكأننا في قاعة واحدة تضمنا، نسمع بعضنا بعضًا عبر البرنامج الافتراضي.

وقدم "البرناوي" الشكر والعرفان لأعضاء الجمعية على هذه الفكرة قائلاً: "فاجأني بهذه الفكرة قبل الفرح بأسبوع، وشهادتي فيهم مجروحة".

واختتم قائلاً إن "حفل زفافي كان محددًا في شهر شوال، وجاءت أزمة كورونا وقدر الله وما شاء فعل، فأجلنا موعد الزواج، وحددنا موعدًا جديدًا وتم الزفاف ولله الحمد في أجواء بهيجة وسعادة غامرة عن بعد".