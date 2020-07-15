أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدبولي يكلف بإجراء جراحة على نفقة الدولة لمواطن تعرض لحادث سير

Print
مدبولي يكلف بإجراء جراحة على نفقة الدولة لمواطن تعرض لحادث سير مدبولي يكلف بإجراء جراحة على نفقة الدولة لمواطن تعرض لحادث سير

مصراوي Masrawy

10:19 م الأربعاء 15 يوليه 2020

كتب- محمد غايات:

أعلنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، استجابتها لاستغاثة أحد المواطنين، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إنقاذ نجله، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحمل الدولة تكاليف إجراء العملية الجراحية، والمتابعة الدائمة للحالة حتى التماثل للشفاء.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن استغاثة المواطن أحمد سيد عبدالله، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنقاذ نجله "عبدالله" 13 عاما، حيث تعرض لحادث سير بالأمس، نتج عنه إصابات بالغة بالعمود الفقري، ويحتاج إلى إجراء عملية لا يقوى والده على تحمل تكاليفها.

وفي استجابة سريعة لرصد الحالات الطبية العاجلة والحرجة، أكد المستشار الطبي، أن لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور مع والد المريض، والذي أفاد بأنه تم حجز ابنه بمستشفى بني سويف العام، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة له، حيث تبين أنه يعاني من كسر بأحد فقرات العمود الفقري، ولكن لا يمكن إجراء الجراحة حاليًا نظرًا للجروح السطحية العديدة.

وقرر الطبيب الاستشاري خروج الحالة الأن، وتم إعطاؤه العلاج الدوائي اللازم مع ضرورة المتابعة بعد شهر من تاريخه لإجراء الجراحة المطلوبة بعد تحسن الحالة.

وأوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة استجابت على الفور للحالة، تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء بإجراء العملية الجراحية على نفقة الدولة، بعد مرور شهر بناءً على توصيات خطة العلاج، مع استمرار متابعة الحالة حتى التماثل التام للشفاء.

وأكد استمرار عمل اللجنة في رصد وتلقي الاستغاثات للحالات الطبية العاجلة والحرجة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعة.

IMG-20200715-WA0009

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر

صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر

8 الصبح - "8 الصبح Kids"...كيف يرتبط الأطفال من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم مصر؟

8 الصبح - "8 الصبح Kids"...كيف يرتبط الأطفال من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم مصر؟

أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر

أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر

8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري

8 الصبح - لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رؤية حركة الـDNA بالخلايا بفضل باحث مصري

شبكة عيون الإخبارية