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تعافى وخروج 10 مصابين بكورونا من حجر نزل الشباب بشرم الشيخ

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تعافى وخروج 10 مصابين بكورونا من حجر نزل الشباب بشرم الشيخ تعافى وخروج 10 مصابين بكورونا من حجر نزل الشباب بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

10:20 م الأربعاء 15 يوليه 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

تماثلت 10 حالات من مصابي كورونا بمحافظة جنوب سيناء، للشفاء بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة خلال فترة العزل والحجر الصحي بنزل الشباب بمدينة شرم الشيخ.

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، تعافى 10 حالات من مصابي ، وخروجهم، اليوم الأربعاء، من العزل الصحي بنزل الشباب بمدينة شرم الشيخ، لافتًا أن إجمالي عدد حالات التعافى من فيروس كورونا 120 حالة من المتواجدين في الحجر الصحي بالنزل.

وأوضح أن قسم العزل بنزل الشباب كان قد استقبل 140 حالة منذ تخصيصه كحجر صحي لمصابي كورونا، ومازال يوجد به 20 حالة، جميعهم يخضعون للعلاج اللازم وحالتهم العامة في تحسن مستمر.

نزل الشباب بشرم الشيخ (1)

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