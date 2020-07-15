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أهالي "جبل الجذم" يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص.. ومناشدة لوزيرين

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أهالي "جبل الجذم" يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص.. ومناشدة لوزيرين أهالي "جبل الجذم" يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص.. ومناشدة لوزيرين
بعد معاناة من سوء الطرق الرئيسة منذ سنوات وتسببها بأضرار للمركبات

أهالي

ناشد أهالي جبل الجذم بمحافظة العارضة بمنطقة جازان وزيري النقل والشؤون البلدية والقروية التدخل وتهيئة الطرق داخل قرى الجبل والطرق الرئيسة المؤدية للجبل.

وتكلف الأهالي فاتورة تهيئة وسفلتة جزء من طريق على حسابهم الخاص اليوم، وذلك بعد معاناة من تلك الجزئية وتسببها بأضرار للمركبات.

وقال الأهالي إن جبل الجذم هو الواجهة الجبلية لمحافظة العارضة وتعاني طرقه من عدم السفلتة وتهيئة البنية التحتية للقرى في ذلك الجبل.

يشار إلى أن "سبق" نشرت تقارير عدة منذ سنوات حول وضع الطرق ومعاناة أهالي جبل الجذم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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