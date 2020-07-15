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15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (15) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والبقيّة خارجيّة، وعلى النحو الآتي:

▪ حالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة، كانت تخضع للحجر الذاتي، وقد تمّ فحصها قبل أسبوع، وكانت نتيجة الفحص سلبيّة؛ وأعيد فحصها اليوم وظهرت نتيجتها إيجابيّة. وقد تمّ حجر البناية التي تقطن بها في جبل النزهة، وفحص جميع القاطنين فيها.
▪ (14) حالة إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (13 من السعوديّة، و1 من تركيا).

▪وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1198) حالة. 
▪سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
▪تمّ إجراء (5647) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (477448) فحصاً.

إجراءات أخرى:
▪بعد تسجيل حالة إصابة محليّة اليوم، يستمرّ الوضع الوبائي الحالي بمستوى (معتدل الخطورة)، وبالتالي لا يتمّ الانتقال إلى مستوى منخفض الخطورة إلّا في حال مرور عشرة أيّام متتالية دون تسجيل إصابات محليّة.
▪تؤكّد وزارة الصحّة مجدّداً ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

جي بي سي نيوز

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