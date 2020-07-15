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بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 269 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 37.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7418.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 269 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 265 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 27 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وشمس، وصناعة الورق، وأملاك، وباتك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، والجزيرة ريت، وملكية ريت، وسليمان الحبيب، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و1.80%.

وكانت أسهم شركات: أملاك، ودار الأركان، وسيرا، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات: أملاك، وسيرا، والراجحي، وبحر العرب، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 346.35 نقطة ليقفل عند مستوى 8229.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.