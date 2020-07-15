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حجر الموجة الثانية.. إسبانيا تعيد فرض عزل كورونا على 190 ألف شخص

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حجر الموجة الثانية.. إسبانيا تعيد فرض عزل كورونا على 190 ألف شخص حجر الموجة الثانية.. إسبانيا تعيد فرض عزل كورونا على 190 ألف شخص
غلق الفنادق والمطاعم والنوادي والخروج للضرورة

حجر الموجة الثانية.. إسبانيا تعيد فرض عزل كورونا على 190 ألف شخص

عاد نحو 160 ألف شخص في إقليم كتالونيا الإسبانية إلى العزل الصحي، اليوم الأربعاء، مع سعي السلطات للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، بعد أسابيع فقط من رفع الحظر في البلاد.

ووافق قاضٍ على أوامر حكومة المنطقة، لسكان مدينة ييدا وست بلدات مجاورة بالبقاء في المنزل بعد عدة أيام من الخلافات القانونية والتوترات السياسية، وفقاً لـ"رويترز".

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للسكان مغادرة منازلهم فقط للضرورة مثل الذهاب للعمل أو شراء احتياجاتهم، بينما ستغلق الفنادق والمطاعم والنوادي باستثناء خدمات استلام وتوصيل الطعام.

وشجعت السلطات الإقليمية سكان ثلاثة أحياء في لوسبيتاليت، وهي ضاحية في برشلونة يقطنها نحو 260 ألفاً، على البقاء في منازلهم لكن دون أن تلزمهم بذلك.

وبعد وفاة أكثر من 28 ألف شخص بسبب الوباء، أنهت الإسبانية إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في 21 يونيو مع اقتراب حالات العدوى الجديدة من الصفر تقريباً، لكن منذ ذلك الحين ظهرت أكثر من 170 بؤرة في إسبانيا، مما دفع السلطات الإقليمية إلى فرض قيود محلية.إسبانيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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