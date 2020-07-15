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القيادة تهنئ رئيس بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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القيادة تهنئ رئيس بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة القيادة تهنئ رئيس بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب بولندا الصديق.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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