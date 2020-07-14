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8 الصبح - "8 الصبح" في ضيافة أطفال الأسمرات ... حياة جديدة ومستقبل أفضل
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السبت 18 يوليو 2020 11:54 صباحاً
8 الصبح - "8 الصبح Kids"...كيف يرتبط الأطفال من أبناء الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم مصر؟
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السبت 18 يوليو 2020 11:54 صباحاً
8 الصبح - نجلة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في ضيافة "8 الصبح"
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السبت 18 يوليو 2020 11:53 صباحاً
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا"
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
فتش عن المذابح والسلاح.. "أردوغان" يشعل التناحر بين بلدين ويهدد إحداهما
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
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السبت 18 يوليو 2020 11:50 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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BBC News عربي
تحويل آيا صوفيا لمسجد: حق سيادي لتركيا أم استفزاز لمشاعر المسيحيين؟ | نقطة حوار
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:52 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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