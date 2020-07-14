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المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة

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المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة
ناقش روزنامة الموسم الرياضي المقبل

المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر.

وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم.

وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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