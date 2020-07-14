أخبار عاجلة

"العدل" تنقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا وجنايات الجيزة ومحكمة السادات - (مستند) -
وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء -
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
أنا الشاهد: تمثال ضخم لقط فرعوني مصنوع من إعادة تدوير الخردة في مصر -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع الكابتن عصام عبد الفتاح في ضيافة سيف زاهر -
حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا -
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات -
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" -
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن‎.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج -
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار ضد الروهينجا

Print
المملكة تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار ضد الروهينجا المملكة تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار ضد الروهينجا
"البلوي" طالب حكومتها بالتوقف التام عن تلك الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها

المملكة تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار ضد الروهينجا

أدانت المملكة العربية الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ميانمار وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين والممارسات العنصرية وجرائم الإبادة واستمرار استهداف الروهينجا.

ودعا رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى بذل قصارى الجهود لإيقاف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرًا إلى أن تلك مسؤولية مشتركة يجب علينا وعلى جميع وكالات وأجهزة الأمم المتحدة أن تشارك فيها.

و‎أكد "البلوي" دعم المملكة لقضية الروهينجا، مطالبًا حكومة ميانمار بالتوقف التام عن تلك الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري، وكذلك ضمان الوصول غير المقيد لوكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في راخين، والتعاون التام مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بميانمار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية

ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

حلقة خاصة للقناة السعودية عن "صيف عسير 2020"

"منزلاوي" يؤكد ثقته بقدرة السعودية على قيادة "التجارة العالمية"

"منزلاوي" يؤكد ثقته بقدرة السعودية على قيادة "التجارة العالمية"

شبكة عيون الإخبارية