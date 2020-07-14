"الزياني" في قائمة أفضل المدربين بتاريخ كأس آسيا

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صوّت لعميد المدربين السعوديين

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدرب السعودي خليل الزياني ضمن قائمة أفضل المدربين الذين نجحوا في قيادة فرقهم للتتويج بلقب كأس آسيا على امتداد تاريخ البطولة.

وقد شهدت نهائيات كأس آسيا على امتداد تاريخها تحقيق العديد من المدربين لنجاحات كبيرة من خلال قيادة فرقهم إلى التتويج بلقب البطولة، فعلى امتداد تاريخ البطولة طوال 64 عاماً، نجح 16 مدرباً في الفوز بلقب البطولة، مع محاولة العديد من المدربين للوصول إلى رفع الكأس.

وقد قام الموقع الرسمي للاتحاد القاري بإلقاء الضوء على أبرز 10 مدربين شهدتهم البطولة، كما سمح للقراء المشاركة في الاستفتاء لتحديد المدرب الأبرز في تاريخ البطولة، حيث يستمر التصويت حتى يوم الاثنين 20 يوليو الجاري.

من جانبه طالب الموقع الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجماهير بالمشاركة بالاستفتاء والتصويت للمدرب الوطني خليل الزياني من خلال نشره تغريدة قال فيها : "رحلة الإنجازات السعودية كروياً انطلقت معه.. قاد الأخضر لتحقيق كأس آسيا 1984 في أول مشاركة.. صوّت لعميد المدربين السعوديين خليل الزياني ليكون أفضل مدرب في تاريخ البطولة".

وقاد "الزياني" منتخب السعودية خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا، عام 1984 في سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عاماً.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب 1-0، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين 2-0 في النهائي.

كما قاد الزياني المنتخب السعودي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وحقق المدرب أيضاً نجاحات على مستوى الأندية خاصة مع نادي الاتفاق.