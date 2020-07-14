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شاهد.. "العنود الخليفي" رَبَّاعة سعودية ترفع الأثقال وتحلم بالأولمبياد

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بعد حصدها لميداليات في مسابقات محلية وإقليمية

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لم يُثن حب العنود الخليفي، لرياضة رفع الأثقال التي انضمت إلى اتحادها عام 2019، عن مواصلة تعليمها فدرست الأدب الإنجليزي وتخرجت من الجامعة بمرتبة شرف ثانية، إذ تعشق الشابة العشرينية هذه الرياضة وتحلم بالأولمبياد وأن ترفع ما يزيد على وزن جسمها.

وكشفت لـبرنامج "صباح العربية" من صالة تدريب بالرياض عن تخطيطها للاشتراك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في حال إذا لم تتمكن من الاشتراك في دورة الألعاب الأولمبية التي تم تأجيلها إلى 2021، مشيرة إلى أن خوضها للأولمبياد يتطلب تحضيرات معينة والحصول على بطولات تأهيلية تسبقها.

وحول سبب عشقها لرياضة رفع الاثقال، التي يعد العنصر النسائي فيها محدودًا، وذلك على الرغم من خوضها تجارب لعدد من الرياضات المختلفة، منها كروس فيت وكرة القدم وكمال الأجسام، حيث قالت: "دخلت لهذه الرياضة بالصدفة باعتبارها جزءاً من الكروس فيت، وبعد تطوري فيها وتحسن أدائي أصبحت أميل لها، وجذبتني إليها بشكل أكبر خصوصًا أن تحدياتها كثيرة في حمل أوزان أكبر في كل مرة".

وكشفت عن أهدافها في تحقيق أوزان متقدمة في حركتي "الخطف والنتر" في رياضة رفع الأثقال، حيث لفتت إلى أنها تتمنى الوصول إلى رفع وزن جسمها في حركة "الخطف" ووزن 20 كجم في حركة "النتر".

يذكر أن الرباعة العنود الخليفي، توجت مؤخرًا ببطولة الالتزام الافتراضية للسيدات لرفع الأثقال التي أقامها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن بعد، عبر أحد التطبيقات المرئية، بمشاركة 8 رباعات ولمدة يومين.

وجاء تتويج العنود الخليفي، بالبطولة بعد تحقيقها النقاط الأعلى بمجموع الاختبارات التدريبية في رفع الثقل، فيما حلت العنود الشهري ثانياً، ونالت منيرة الرويتع المركز الثالث.

وانضمت العنود الخليفي إلى اتحاد رفع الأثقال سنة ٢٠١٩، وفي أول بطولة رسمية تضم فريقًا نسائيًا سعوديًا مكونًا من (العنود الخليفي وأفنان صباغ) حصلتُ على ٦ميداليات ذهبية في بطولتي غرب آسيا والخليج، كما مثلتُ السعودي في بطولة العرب في نفس السنة وحصلت على ٣ ميداليات برونزية، وآخر بطولة كانت بطولة غرب آسيا ٢٠٢٠ وحصلت فيها على المركز الثاني و٣ ميداليات فضية.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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