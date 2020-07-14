استهداف دورية روسية تركية مشتركة شمال سوريا .. وإصابة جنود من الطرفين

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الانفجار دمر آليتين عسكريتين إحداهما لموسكو والثانية لأنقرة

تسبب انفجار قنبلة زرعها مسلحون سوريون على جانب طريق قرب دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا اليوم (الثلاثاء)، في إصابة ثلاثة جنود روس وآخرين أتراك، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن روسيا ألغت الدورية بعد الانفجار الذي وقع قرب بلدة أريحا بمحافظة إدلب ودمر ناقلة جند مدرعة روسية وأخرى تركية.

وأضافت أن عددًا غير محدد من القوات التركية أصيب أيضًا.

وبينت الوزارة أن روسيا تنقل معداتها من المنطقة، وتجلي قواتها إلى قاعدة حميميم الجوية حيث سيتلقى بعضهم العلاج.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن التأكد من صحته ونشرته وكالة الإعلام الروسية، انفجارًا شديدًا قرب رتل من المركبات المدرعة، بينما كانت تسير.

وكانت تركيا وروسيا، التي تدعم كل منهما طرفًا مختلفًا في الحرب السورية، اتفقتا في مارس (آذار) الماضي، على وقف لإطلاق النار وتسيير دوريات مشتركة بعد أسابيع من الاشتباكات التي كادت أن تقودهما لمواجهة مباشرة مع إحداهما الأخرى.انفجار قنبلة دورية روسية