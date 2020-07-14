بأكثر من 200 مليون ريال.. "المياه" تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض

★ ★ ★ ★ ★

بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق رؤية المملكة 2030

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهاءها من تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا ودخولها حيز التشغيل مطلع الشهر المقبل من العام الجاري في مدينة الرياض، بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال.

يأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة أكثر من 43 ألف مستفيد، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة سلفًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الشركة أن تنفيذها لهذه المشاريع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المائية والبيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، واتساع رقعة تغطية خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم.

وقالت "المياه الوطنية": هذه المشروعات المنجزة تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات للمياه والصرف الصحي بإجمالي أطوال بلغت 178 كيلومترًا طوليًا، جاء نصيب المياه منها بعدد سبعة مشاريع بطول 30 كيلومترًا طوليًا، وعدد سبعة مشاريع للصرف الصحي بطول 148 كيلومترًا طوليًا.

وأضافت: هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض.

وذكرت الشركة أن الأحياء المستفيدة من هذه المشاريع هي: أجزاء من أحياء العزيزية والدار البيضاء والربوة والروابي، وأجزاء من أحياء المونسية والندوة والخزامى والبديعة والنزهة والشهداء والروضة والسلي والمناخ والجزيرة والازدهار وجامعة الملك سعود والسويدي والمصانع والعريجاء، وأجزاء من الغنامية والحائر، مؤكدة أن عقدي تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي الخزامى وتنفيذ خطوط رئيسية غرب طريق صلبوخ تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني.

وتواصل "المياه الوطنية"، بخطى متسارعة، تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أدائها، وضمان تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بجودة عالية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي.شركة المياه الوطنية مدينة الرياض