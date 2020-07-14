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حريق داخل إحدى أكبر كنائس فرنسا
-
السبت 18 يوليو 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - شركة بريطانية تستبدل الموظفين بآلاف الروبوتات
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السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
8 الصبح - محافظ البحيرة يتفقد قريتين بعد تطويرهما ضمن مبادرة "حياة كريمة"
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السبت 18 يوليو 2020 11:09 صباحاً
ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على اليوم السابع "سجل الآن.. خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج
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السبت 18 يوليو 2020 10:57 صباحاً
بالفيديو.. المحيط "يأكل" الساحل في بلدة أسترالية ويجبر سكانها على ترك بيوتهم
-
السبت 18 يوليو 2020 10:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الكاظمي: تجاوزات أنقرة اعتداء على سيادة العراق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:46 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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السبت 18 يوليو 2020 10:54 صباحاً
لقطات من الاختبار المفاجئ لجاهزية الجيش الروسي
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السبت 18 يوليو 2020 08:59 صباحاً
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السبت 18 يوليو 2020 07:52 صباحاً
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