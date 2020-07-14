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البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري

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البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري
قال: الاحتلال التركي يهددنا ولن يتوقف إلا بتكاتف الجهود

البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري

دعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً يطال أمن البلدين.

ورحّب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح ، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعياً إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد البرلمان الليبي على "ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذي يعد مطلباً شرعياً لكل أبناء الشعب الليبي".

وجاء في البيان أن "مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

أضاف: "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".

ووفق "سكاي نيوز" تابع: "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا".

وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

وأوضح أن " تمثل عمقاً استراتيجياً لليبيا على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي".مجلس النواب الليبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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