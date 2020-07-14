أهالي "تباشعة بللسمر" يعانون بسبب سوء الاتصال والإنترنت ويطالبون بالجيل الرابع

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أضرَّ ذلك الطلاب والطالبات أثناء مواصلة التعليم والاختبارات الجامعية عن بُعد

يعاني أهالي تباشعة والقرى المجاورة لها بسهول بللسمر شمال منطقة عسير من ضعف خدمات الاتصال والإنترنت، على الرغم مما تشهده من حركة سكانية هائلة، لتوسط موقعها بين قرى سهول بللسمر كافة.

وتفصيلاً؛ سبّب ذلك ضررًا للطلاب والطالبات أثناء مواصلة التعليم والاختبارات الجامعية عن بعد، ما اضطر الكثير منهم إلى الذهاب لبعض المحافظات المجاورة لإكمال تعليمه واختباراته، والبحث عن إنترنت مقبول، وواجهوا أيضًا معاناة في حجز مواعيد اختبار التحصيلي للطلاب والطالبات، والتسجيل الآن في الجامعات، والخدمات الإلكترونية الأخرى التي يحتاج إليها الأهالي والزوار، في ظل هذه الظروف الحرجة.

ويطالب الأهالي بتفعيل الجيل الرابع، وتقوية بث البرج الذي أصبحت خدماته حاجة ملحة إلى سكانها وزوارها؛ مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة من الأهالي والزوار سواءً في المخطط الحكومي والذي يشتمل على فروع للتنمية الاجتماعية وجمعية للبر وسوق شعبي ومدارس حكومية للبنين والبنات.

ويقدر المستفيدون من الخدمة بأعداد هائلة جدًا ويحتاجون إلى عدة أبراج وليس برجًا واحدًا لكثافة السكان واتساع رقعتهم.

ومع الشكاوى المقدمة سابقًا من الأهالي والتوجيهات والمتابعات والمناشدات؛ لم تتحسن الخدمة للمستوى المقبول، ولا تزال خدمات الإنترنت معدومة، وحتى إجراء المكالمات مقطوع تمامًا في معظم الأماكن بها ومنها القرى الواقعة أسفل تباشعة وحي الشيخ عيد بن فهران.

وناشد الأهالي عبر «سبق» أمير منطقة عسير ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بسرعة التوجيه ووضع حد لمشكلة سوء خدمات الاتصالات والإنترنت المزمن بها وقراها.

