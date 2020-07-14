أخبار عاجلة

الأسطى الأستاذة.. آيات بكالوريوس زراعة وأصغر نجارة: بكسب أحسن من الوظيفة -
8 الصبح - الوظيفة الحكومية أم العمل الحر.. أيهما يفضل الجيل الجديد؟ -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020 -
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً -
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير -
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية -
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة -
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة -
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم جازان" يتأهل لتمثيل المملكة عالميًا في معرض جلوب البيئي

Print
"تعليم جازان" يتأهل لتمثيل المملكة عالميًا في معرض جلوب البيئي "تعليم جازان" يتأهل لتمثيل المملكة عالميًا في معرض جلوب البيئي
يُقام في الفترة من 13 - 16 يوليو وتشرف عليه عددٌ من الجهات الدولية

تأهلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة عالميًا في فعاليات معرض جلوب البيئي الافتراضي للعلوم الذي سيُقام خلال الفترة من 13 - 16 يوليو 2020 م، وتشرف عليه عددٌ من الجهات العالمية، وتشارك فيه إدارات التعليم بالمملكة.

وجاء تأهل تعليم جازان لتمثيل الوطن عبر البحث (دراسة علمية حول النمل الأبيض وعلاقته بالتربة في محافظة صامطة - دراسة مسحية لمجموعة من العينات-) المقدم من الطالب خالد عبدالعزيز سحاري، بإشراف المعلم سلمان هاشم ومشرف النشاط الطلابي يحيى محمد صميلي، منسق برنامج جلوب البيئي بالإدارة حيث حصل البحث على ثلاث شارات دولية وأربع نجوم إضافية ليكون ضمن أفضل ١٧ بحثًا مقدمة من إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا وتأهل على إثرها لتمثيل المملكة العربية في المؤتمر.

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، فريق البحث على هذا المنجز الكبير الذي يضاف لسجل المنجزات التي حققتها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات الإدارة على المستويين المحلي والدولي، مقدمًا الشكر لجامعة جازان وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة ومركز الأبحاث الزراعية التي قدمت الدعم للطالب أثناء عملية البحث، متمنيًا للفريق التوفيق في تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بهذا الوطن العظيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

شبكة عيون الإخبارية