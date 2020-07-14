"تعليم جازان" يتأهل لتمثيل المملكة عالميًا في معرض جلوب البيئي

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يُقام في الفترة من 13 - 16 يوليو وتشرف عليه عددٌ من الجهات الدولية

تأهلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة عالميًا في فعاليات معرض جلوب البيئي الافتراضي للعلوم الذي سيُقام خلال الفترة من 13 - 16 يوليو 2020 م، وتشرف عليه عددٌ من الجهات العالمية، وتشارك فيه إدارات التعليم بالمملكة.

وجاء تأهل تعليم جازان لتمثيل الوطن عبر البحث (دراسة علمية حول النمل الأبيض وعلاقته بالتربة في محافظة صامطة - دراسة مسحية لمجموعة من العينات-) المقدم من الطالب خالد عبدالعزيز سحاري، بإشراف المعلم سلمان هاشم ومشرف النشاط الطلابي يحيى محمد صميلي، منسق برنامج جلوب البيئي بالإدارة حيث حصل البحث على ثلاث شارات دولية وأربع نجوم إضافية ليكون ضمن أفضل ١٧ بحثًا مقدمة من إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا وتأهل على إثرها لتمثيل المملكة العربية السعودية في المؤتمر.

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، فريق البحث على هذا المنجز الكبير الذي يضاف لسجل المنجزات التي حققتها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات الإدارة على المستويين المحلي والدولي، مقدمًا الشكر لجامعة جازان وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة ومركز الأبحاث الزراعية التي قدمت الدعم للطالب أثناء عملية البحث، متمنيًا للفريق التوفيق في تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بهذا الوطن العظيم.