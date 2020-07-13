أخبار عاجلة

8 الصبح - الوظيفة الحكومية أم العمل الحر.. أيهما يفضل الجيل الجديد؟ -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 16-7-2020 -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 16-7-2020 -
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً -
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير -
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية -
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة -
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة -
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات -
تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد

Print
لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد
ألزمته بالعودة للقصيم فورًا

لجنة الاحتراف لـ

طالبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي، عبدالمجيد السواط لاعب فريق التعاون المنتقل حديثًا إلى الاتحاد، بالعودة إلى فريقه، حسبما أعلن التعاون في بيان صحفي، الاثنين ، عبر "تويتر".
وكان السواط قد التحق، الاثنين، بمعسكر الاتحاد الذي يقيمه حاليًا في أبها، بعد أن قاطع تدريبات التعاون منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وقال التعاون في بيانه، إن لجنة الاحتراف أبلغت اللاعب ونادي الاتحاد، بقرارها، وأكدت أن النزاع التعاقدي بين الناديين للموسم المقبل، من اختصاص غرفة فض المنازعات، وأضاف البيان، إلزام اللاعب والنادي بالعودة، بالتعميم الصادر من لجنة الاحتراف الخاص باستكمال الموسم الرياضي الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً

أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً

الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية

بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية

مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة

مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة

شبكة عيون الإخبارية