بمساحة تزيد على 17 ألف متر مربع.. بلدية جنوب مكة تزيل تعديات في منطقة الحسينية

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"قدح": تشمل 22 أرضًا مسوَّرة ومبنى شعبيًا وأُزيلت كليًا بمشاركة الجهات المعنية

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات- ممثلة ‫ببلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة،- بالتعاون مع الجهات الأمنية "اليوم" تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 22 أرضًا مسورة ومبنى شعبيًا بمساحة إجمالية تزيد على 17,000 متر مربع، وتم إزالتها كليًا بمشاركة الجهات المعنية.

و أشار "قدح" إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، مؤكدًا ألا تهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.