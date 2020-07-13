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‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا

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‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا ‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا
تعافي نحو 170 ألف حالة بما يمثل 72 % من إجمالي عدد المصابين

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سجَّلت اليوم الاثنين أقل معدل وفيات بفيروس كورونا المستجد منذ 43 يومًا (نحو شهر ونصف الشهر تقريبًا)؛ إذ سجّلت اليوم وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة 20 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، اقتربت حالات التعافي من الفيروس إلى 170 ألف حالة، وهو ما يمثل نحو 72 % من إجمالي الحالات التي أُصيبت بالمرض في السعودية، وفقًا لقناة العربية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين 13 يوليو 2020 تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 235111 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 63026، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2235.

وأضافت الوزارة: تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169،842 حالة -ولله الحمد-.


الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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