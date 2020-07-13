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المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

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المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات
شدد على مواطنيه ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير

المغرب.. التهاون في إجراءات

حذرت وزارة الصحة المغربية اليوم (الاثنين) المواطنين من أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، التي توصي بها السلطات، نتج عنه في الأيام الأخيرة تزايد كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنه بعد تطبيق تخفيف إجراءات الحجر الصحي تبين تهاونٌ في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما أسهم في انتقال الفيروس وتزايد نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي، وخاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات لتفادي خطر انتقال العدوى. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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