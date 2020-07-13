أخبار عاجلة

أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً -
الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير -
بـ 30%.. بنك التنمية الاجتماعية يحقق نمو في تمويلات المنشآت الصحية -
مرشح المملكة لمدير التجارة العالمية يعرض رؤيته غدًا على مسؤولي المنظمة -
بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة -
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات -
تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض" -
كورونا في روسيا.. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم -
"تويتر": اختراق الحسابات ربما تم من خلال استهداف بعض الموظفين -
8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس

Print
وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس
استعرض مع نظيره العراقي عبر اتصال هاتفي تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس

جرى اليوم، اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل.

وتركّز الحديث على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول "أوبك بلس"..

وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي :تؤكّد المملكة العربية ، وجمهورية العراق، التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

من جانبه، أكد الوزير العراقي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها".وزير الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

السعودية تطالب مجلس الأمن بتدابير حاسمة بشأن ناقلة النفط "صافر" والقضاء على خطرها

شبكة عيون الإخبارية