شكوى "شواق الليث" تتفاعل برد "البلدية".. و"منصة بلدي" تكشف المستور

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"السلمي": المخطط يخضع لإجراءات التعديل في موقعه.. ولم ينقل لموقع آخر

أفاد رئيس بلدية الشواق بالليث عابد بن عويض السلمي، بأن مخطط الوسقة الواقع جنوب الليث يخضع لإجراءات التعديل في موقعه الحالي، نافياً نقله إلى موقع آخر.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" من رئيس البلدية عقب خبر نشرته الصحيفة بعنوان "توقيع لم يأتِ.. مطالبات بالتحقيق في عدم السماح بالبناء بمخطط معتمد بالليث"؛ جاء فيه أن عددًا من المواطنين بالوسقة جنوبي الليث؛ ناشدوا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة محافظة جدة، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم التي واجهتهم من بلدية الشواق بسبب عدم السماح لهم بالبناء في مخطط معتمد منذ سنوات، بحجة أن المخطط تم نقله إلى مكان آخر.

وأكد رئيس بلدية الشواق بالليث، في تعقيب على شكوى المتضررين؛ أن مخطط الوسقة يخضع لإجراءات التعديل في موقعه الحالي، نافياً نقله إلى موقع آخر، مشيرًا أن المخطط يحظى باهتمام البلدية وأمانة جدة، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات الاعتماد النهائي بأمانة محافظة جدة.

وفيما يخص معاملة المواطن المقيدة برقم 4102039 في تاريخ 1441/ 10/ 29، أفاد بأنه تم إفهام المواطن بآلية التقديم لإصدار رخص البناء، وذلك عن طريق منصة بلدي، مبينًا أن جميع طلبات رخص البناء يتم التقديم عليها عبر منصة بلدي آلياً دون الحاجة للرجوع للبلدية.

من جانبه، ردّ المواطن علي النعيري صاحب المعاملة رقم 4102039، والذي لم يتمكن من بناء أرضه واستخراج رخصة بناء بسبب رفض بلدية الشواق لاستكمال إجراءات معاملته، قائلاً: "رفض المكتب الهندسي أخذ المساحات لأرضي الواقعة داخل المخطط بعد أن تم رفع المعاملة عن طريق منصة بلدي"، لافتاً بأنه عند مراجعة البلدية أفادوا بأن موقع أرضه سيتم تغييره -على حد قوله-، فيما زوّد "سبق" بكافة المستندات التي تثبت عدم السماح له بالبناء داخل المخطط.

وكانت "سبق" نشرت أمس خبراً بعنوان "توقيع لم يأتِ.. مطالبات بالتحقيق في عدم السماح بالبناء بمخطط معتمد بالليث"، قال فيه المواطن زاهر المهداوي: "قبل نحو ست سنوات اشتريت قطعة أرض في مخطط بالوسقة جنوب الليث بموجب صك شرعي، وقبل سنتين من الآن أردت بناءها، لكن عند مراجعة بلدية الشواق أفادوني بأن المخطط لا يمكن البناء فيه وتم نقله إلى مكان آخر لأسباب لا أعلمها، وعند سؤالهم عن الحلول أفادوا بأنهم رفعوا الملف إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد موقع جديد ومناسب، غير أنه حتى الآن ومنذ ذلك الوقت لم يُسمح بالبناء ولم يتم توفير مخطط بديل".

وأشار بأنه مضى ما يقارب عامين بينما البلدية تتعذر بأن ملف المخطط بكامله في الوزارة وتارة في أمانة جدة وجاهز لاعتماده ويحتاج فقط إلى توقيع المسؤول، مستغرباً بأن التوقيع يستغرق عامين.

من جانبه، قال علي النعيري، أحد المتضررين: "تقدمت إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكوى ضد البلدية، بعد أن تقدمت بطلب الحصول على رخصة بناء على قطعة الأرض الممنوحة لي من البلدية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 في 1426/3/15 القاضي بمنح ذوي الدخل المحدود أرضاً سكنية، وكذلك بناءً للأمر الصادر من أمين محافظة جدة رقم 9/ 19 في 1429/1/29 الصادر عليها صك من المحكمة العامة بمركز الشواق ورقم الصك هو: 48 وتاريخ 1427/7/13، حيث تقدمت بطلب إلى بلدية الشواق والمقيد ب رقم المعاملة 4102039 في 1441/10/29،غير أنهم رفضوا إصدار رخصة بناء أو حتى السماح للمكتب الهندسي بتحديد موقع الأرض".

وطالب "النعيري" المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة فتح ملف تحقيق حول عدم السماح لهم بالبناء في مخطط معتمد منذ سنوات، والوقوف على المشكلة التي واجهتهم من البلدية دون مبرر طيلة السنوات الماضية.