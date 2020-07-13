مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين وخدمات الاقلاع عن التدخين من الصحة العالمية

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جى بي سي نيوز: -قدمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شركة جونسن اند جو نسون بقيمة مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين و خدمات الإقلاع عن التدخين المتاحة في عيادات وزارة الصحة وغيرها من المرافق مجاناً ضمن مبادرة "الوصول لمرحلة الإقلاع عن التدخين" والمساعدة في الإقلاع عن التدخين بوضع خطة خاصة بكل مدخن على حدا

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس وصاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ثيبولت مونغون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جونسون اّند جونسون.

وتعتبر الأردن أول دول العالم في الإستفادة من هذا التبرع،معتبرة ان الإقلاع عن التدخين في الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث كشفت الأدلة أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحالة شديدة من كوفيد – 19.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد أن الأردن جزء من هذه المبادرة التي ستساعد على الدعوة لمكافحة التبغ واستخداماته ودعم منظمات المجتمع المدني في جهودها المتواصلة من أجل مستقبل صحي خال من التدخين للأردن.

وحول استخدام التبغ أو السجائر الإلكترونية من الأردنيين أكدت سموها ان الأرقام مقلقة بنسب المدخنين وخاصة تعرض 80% من سكان المملكة البالغين لدخان التبغ غير المباشر، وبينت ان هذه الجهود ستساعد وزارة الصحة على مكافحة الوباء باستمرارية وتحسين الوضع الصحي للأشخاص الذين يتوقفون عن استخدام التبغ. "

ووفقًا للمسح الوطني لعام 2019 الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حوالي 44? من المدخنين الأردنيين البالغين حاولوا الإقلاع عن التدخين في الأشهر الـ 12 الماضية ، إلا أن نسبة ضئيلة منهم فقط توفرت لديهم الأدوات التي تمكنهم من القيام بذلك.

من جهته أشاد وزير الصحة الدكتور سعد جابر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية للمساعدة في دعم جهود وزارة الصحة في الحد من جميع أشكال التدخين في الأردن من خلال توفير الأدوية والخدمات الاستشارية المجانية للقاطنين بالمملكة".

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن،الدكتورة ماريا كريستينا بروفيلي، نحن ممتنون لهذا التبرع الذي يبني على جهود برنامج منظمة الصحة العالمية الشامل حول الإقلاع عن التدخين في الأردن. وسيساعد العلاج ببدائل النيكوتين الآلاف من الناس في الأردن على الإقلاع عن التدخين والتمتع بحياة صحية بشكل أكبر".

تم تصميم مبادرة الوصول لمرحلة الإقلاع عن التدخين – والتي ستتوفر قريبا في الأردن، لتقديم خدمات الإقلاع عن التبغ والتي من شأنها أن تساعد المدخنين على التغلب على كل من الإدمان البدني والنفسي المتعلق بالتبغ وبالتالي تمكنهم وعائلاتهم من أن يعيشوا حياة خالية من التدخين. يمكن للمدخنين طلب معلومات إضافية والمساعدة من خلال الاتصال بالخط الساخن 065460450