لأول مرة بالمملكة.. "السياحة" ترخص تأجير بيوت العطلات الخاصة عبر "جاذر إن"

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المنصة تغطي حالياً أكثر من 40 مدينة حول السعودية

حصلت منصة "جاذر إن" على الترخيص الرسمي من وزارة السياحة، كمنصة لحجز وحدات الإيواء السياحي وبيوت العطلات الخاصة.

ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه في المملكة، حيث رخصت وزارة السياحة من لديه مسكن خاص بأن يؤجره عن طريق المنصة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، مثل الفلل الخاصة، الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المزارع، المخيمات وغيرها من بيوت العطلات حول المملكة العربية السعودية.

وتعد منصة "جاذر إن" أكبر منصة لحجز بيوت العطلات في المملكة العربية السعودية. حيث تغطي حالياً أكثر من 40 مدينة حول المملكة، منها الرياض، جدة، الدمام، أبها، الباحة، الطائف... وغيرها من مدن المملكة، وتوجد بها خيارات متنوعة من بيوت العطلات التي تتناسب مع جميع الأذواق، في أجمل الأماكن السياحية في المملكة.

وتُمكن منصة "جاذر إن" المستخدمين من البحث بكل سهولة في آلاف الخيارات، والحجز عبر الإنترنت، والدفع بطرق آمنة. يمكن عبر المنصة أيضاً الاطلاع على صور هذه العقارات وكل المرافق المتاحة فيها، كالمسابح والمجالس والحدائق والخدمات المرفقة، مثل الإنترنت وغيرها الكثير.

والمميز في منصة "جاذر إن" أنها توفر لملاك هذه العقارات مصورين محترفين لتصوير وحداتهم مجاناً، بالإضافة إلى برنامج لإدارة عقاراتهم وحجوزاتهم مجاناً أيضاً، والبرنامج متوفر على متجر آبل ومتجر قوقل وموقع إلكتروني. لذلك تدعوا المنصة كل من لدية فله، شقة، غرفة، شاليه، مخيم، مزرعة، يخت ويرغب في كسب إضافي إلى التسجيل في المنصة والبدء باستقبال الزوار.

يُذكر أن منصة "جاذر إن" تجسد نجاح أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع السياحة في السعودية، المنسجمة مع استراتيجية اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسياً في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية. حيث تتهيأ السعودية لمرحلة متجددة مع إطلاق التأشيرة السياحية العام الماضي، وإطلاق حملة روح السعودية هذا العام، والعمل على خطط لاستقطاب 100 مليون سائح، لتصبح واحدة من أهم 5 دول هي الأكثر استقطاباً للسياح في العالم.