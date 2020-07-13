الباص السياحي يُطلق جولاته في أبها.. بحذر

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للتعريف بالأماكن والمواقع السياحية والأثرية والثقافية

انطلقت فعالية "الباص السياحي" ولكن بحذر هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد لتجوب أبرز المعالم في مدينة أبها، حيث تتضمن هذه الفعالية برنامجاً ترفيهياً لزيارة أهم المواقع الحضارية والسياحية والثقافية بأبها.

وتأتي فعالية "الباص السياحي" -التي أطلقها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مؤخراً بالتعاون مع مجموعة الحكير- ضمن برنامج المسارات السياحية.

وينطلق "الباص السياحي" ذو الطابقين، ليجوب مدينة أبها على مسارات لأهم وأشهر معالم المنطقة، ومنها مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة، ومروراً بجامع الملك فيصل، والمدينة العالية، وحديقة أبو خيال، وجبل ذرة، ثم وسط المدينة، ومتحف عسير الوطني، وصولاً إلى شارع الفن.

ويساهم "الباص السياحي" في تعريف الزوار والسياح بمدينة أبها، من خلال زيارة العديد من المواقع السياحية والأثرية والثقافية، وأهم مواقع الجذب السياحية.