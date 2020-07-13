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8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض
-
الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020
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الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث
-
الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى
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الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال عقب انتهاء التنسيق
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الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - وزارة الصحة: الكشف المبكر عن أورام الثدي يرفع نسب الشفاء لـ 90 %
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الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة
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الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
ملعب ONTime - خالد جلال : تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية الاعداد البدني للاعبين
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الخميس 16 يوليو 2020 10:21 صباحاً
ترامب والصين.. حرب العقوبات تستعر
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الخميس 16 يوليو 2020 10:11 صباحاً
بركان الغضب: قوات حفتر تحصل على إمدادات عسكرية
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الخميس 16 يوليو 2020 10:11 صباحاً
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الأخبار - رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان
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DMC
الاثنين 13 يوليو 2020 03:07 مساءً
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8 الصبح - كيفية اختيار "الأضحية" السليمة..وطرق شراء اللحوم الخالية من الأمراض
DMC
الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 16-7-2020
DMC
الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - دراسة: عام 2050 قد يشهد بداية انكماش تعداد سكان العالم لأول مرة فى التاريخ الحديث
DMC
الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
8 الصبح - التعليم يناقش ضوابط تصحيح اللغة الثانية..وتؤكد: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى
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الخميس 16 يوليو 2020 10:26 صباحاً
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