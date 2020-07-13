إمارة المدينة توثق تضحية الممرضة نجود بمقطع فيديو.. رحلت وبقي الدرس

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يسلط الضوء على جهود الفقيدة في خدمة المرضى ومصابي فيروس كورونا

أنتجت إمارة منطقة المدينة المنورة مقطع فيديو يسلط الضوء على جهود الممرضة الفقيدة نجود الخيبري، وتضحيتها في سبيل خدمة المرضى ومصابي فيروس كورونا، ودورها في خدمة الوطن، وزيارة عائلتها إلى مركز نجود الطبي.

وفي بداية الفيديو، يظهر أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال تدشين مركز "نجود" الطبي وإعلان تسمية المركز باسم "نجود" تقديراً لتضحيتها في خدمة الوطن.

ويتحدث مدير عام صحة المدينة الدكتور محمد الخلاوي في الفيديو قائلاً: سعدنا وشرفنا اليوم بزيارة أبناء وإخوان وعائلة زميلتنا نجود الخيبري الذين قاموا بزيارة المركز، واطلعوا على التجهيزات ونال استحسانهم لما يحتويه المركز، وأبدوا سعادتهم وفرحهم بتسمية المركز باسم "نجود"، وأن هذه الجائحة علّمتنا الكثير من الدروس العظم والتفاني من زملائنا وزميلاتنا في التمريض، وقد أثبتوا على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة أنهم الأبطال الحقيقيون، أثبتوا أنهم يضحون بأنفسهم، أنهم يضحون بالغالي والنفيس؛ من أجل خدمة الوطن وبخدمة أهاليهم، واليوم مهنة التمريض في المملكة مضرب للفخر والاعتزاز، وكقيادات في المنطقة نعتز بهم ونعتز بهم كمواطنين، ونعتز بهم كممارسين، وقد أثبتوا للجميع مدى قوتهم وإخلاصهم لعملهم وتفانيهم وحبهم لوطنهم، وأنهم يعملون ليلاً ونهاراً لخدمة وطنهم وأهلهم.

من ناحيته، قال تركي الخيبري "زوج نجود": أتذكر أن الراحلة كانت تساعد المرضى، وتقوم بخدمتهم، وكانت الدكتورة والممرضة ومديرة الحجر والمشرفة، وقد زرتها في موقع عملها، ومن شدة خوفها عليّ منعتني أن أقف عند باب الفندق.

وتحدثت ابنة الراحلة حلا تركي الخيبري وعلى صوتها نبرات الحزن والأسى، بالقول: سعدت كثيراً أن المركز سميت باسم والدتي، وأشكر المملكة، وأمنيتي أن أصبح طبيبة وأكمل رسالة ماما"، وتحدث شقيق الراحلة حسين الخيبري" نفتخر بها وهذا تاج على رؤوسنا والله يجزيها خير الجزاء على ما قامت بها من خدمة الوطن، وقامت بخدمة مرضى مصابي كورونا، وضحّت بحياتها وبصحتها حتى أطفالها أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن شفاهم الله.

بدورها، قالت زميلة الراحلة الممرضة شمس الجهني: الفقيدة كانت مثالاً للتضحية في عملها، وفي منزلها، ومع أطفالها، والجميع كانوا يذكرونها بكل خير، وأنها ضحت بحياتها من أجل الوطن.

جدير بالذكر أنه تم تداول الفيديو المؤثر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.إمارة منطقة المدينة المنورة الممرضة الفقيدة نجود الخيبري