صورة تاريخية.. المؤسس في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام

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نشرتها دارة الملك عبدالعزيز ويعود تاريخها لقرابة الـ 70 عاماً

تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة يعود تاريخها لعام 1371هـ - 1951م، للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بجواره الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير الرياض، وقتها، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام.

ونشرت الدارة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة أمير الرياض وقتها بعنوان "الملك عبدالعزيز آل سعود في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض الدمام عقب افتتاحه محطة القطار في الدمام ويبدو الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير الرياض آنذاك وإلى يساره مستشار الملك عبدالعزيز "يوسف ياسين"، ثم محمد الذيب رئيس الحرس الملكي، وفي أقصى اليسار يظهر بالصورة سعيد جودة نائب رئيس الحرس الملكي.دارة الملك عبدالعزيز