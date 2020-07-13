بعد 18 يوماً بالمستشفى.. محافظ المندق يتعافى من كورونا ويثمن الوقفات الصادقة

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دخل العناية المركزة لمدة 4 أيام.. وقدم الشكر لأمير الباحة على اهتمامه ومتابعته

غادر محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفائز مستشفى الملك فهد بالباحة أمس الأحد وذلك بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا والذي أُدخل العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد مطلع شهر ذو القعدة الحالي وبقي فيها 4 أيام قبل إحالته لجناح التنويم بالبرج الطبي.

وتفصيلاً، ثمن "الفائز" للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، دوره الكبير في متابعته وسؤاله واهتمامه منذ اليوم الأول لدخوله للمستشفى وحتى اليوم الجميع خصوصاً في مثل هذه المواقف المؤلمة.

وقدم الفائز شكره وتقديره لوكيل إمارة الباحة أحمد بن صالح السياري على سؤاله اليومي ومتابعته لسير العملية العلاجية، كما قدم شكره لجميع من تابع واهتم وسأل من مديري القطاعات والمشايخ والأعيان والأصدقاء والزملاء الذين اتضحت معادنهم وقت الشدائد.