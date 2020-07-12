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أمانة عسير تضبط مقهى شيشة مخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة

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أمانة عسير تضبط مقهى شيشة مخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة أمانة عسير تضبط مقهى شيشة مخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة
رصدته يستقبل الزبائن داخل غرف مغلقة بعيداً عن أنظار الرقابة

أمانة عسير تضبط مقهى شيشة مخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ بمساندة الجهات الأمنية، اليوم الأحد، أحد المقاهي تقدم "الشيشة والمعسل" في مدينة أبها.

وتفصيلاً، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ضبطت المقهى بعد رصد مخالفته لمنع تقديم "الشيشة والمعسل"، وذلك تماشياً وعملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الراهن، للحد من تفشي فايروس كورونا Covid19، مشيراً إلى أن فرق الرقابة المسائية رصدت المقهى بعد متابعته والتحقق من أنه كان يقوم باستقبال الزبائن داخل غرف مغلقة بعيداً عن أنظار الرقابة لتقديم الشيشة والمعسلات لهم.

وأكد أمين المنطقة أنه تم إغلاق المقهى فوراً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه، مشدداً على أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يحاول تجاوز الأنظمة، مهيباً بالجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، مع استشعار المسؤولية كل فيما يخصه تجاه هذا الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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