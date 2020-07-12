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"كورونا" يغزو 2.312 عراقياً خلال 24 ساعة.. ويودي بحياة 95

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"كورونا" يغزو 2.312 عراقياً خلال 24 ساعة.. ويودي بحياة 95 "كورونا" يغزو 2.312 عراقياً خلال 24 ساعة.. ويودي بحياة 95
عدد المرضى في المستشفيات بلغ 29.632

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشّي الوباء إلى 77.506 إصابات.

وبيّنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي اليوم (الأحد)؛ أنها سجلت 95 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3.150.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1645 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 44724 حالة.

وأضافت أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 29.632؛ منهم 420 في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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