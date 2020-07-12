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حصيلة اليوم.. "كورونا" يضرب 230.370 شخصًا في العالم ويقتل 5.285

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حصيلة اليوم.. "كورونا" يضرب 230.370 شخصًا في العالم ويقتل 5.285 حصيلة اليوم.. "كورونا" يضرب 230.370 شخصًا في العالم ويقتل 5.285
تسجيل الإصابات الأكبر في أمريكا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا

حصيلة اليوم..

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، تسجيل أكثر من 230 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وهو ما يعد ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات.

وأوضحت المنظمة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت بواقع 230.370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12.552.765 حالة.

وأضافت أن الارتفاعات الأكبر للإصابات رُصدت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا؛ وفقًا لـ" اليوم".

وأفادت "الصحة العالمية" بوفاة 5.285 شخصًا جراء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561.617.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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