أخبار عاجلة

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات -
كمامات ثمينة -
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاستئناف" تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد "لبناني" متهم بالإرهاب

Print
"الاستئناف" تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد "لبناني" متهم بالإرهاب "الاستئناف" تحدد موعدًا بديلًا لنظر دعوى مقامة ضد "لبناني" متهم بالإرهاب
لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

شبكة عيون الإخبارية