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المواصفات تُعرّف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات

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المواصفات السعودية تُعرّف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات المواصفات تُعرّف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات
أهابت بالموردين والتجار بالمشاركة في الورش وطرح ما لديهم من استفسارات

المواصفات السعودية تُعرّف بلائحتي المنتجات النسيجية وقطع غيار السيارات

تنظم الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة ورش عمل افتراضية للتعريف باللائحة الفنية للمنتجات النسيجية واللائحة الفنية لقطع غيار السيارات ومتطلباتها الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الموردين والمصنعين من خلال التوعية المستمرة بمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

وتنطلق يوم غد الاثنين ورشة العمل الأولى التي تتناول اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية، فيما ستناقش الورشة الثانية متطلبات اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات وذلك يوم الخميس القادم.

وأوضحت المواصفات السعودية أن ورش العمل سيتم تقديمها عن بعد عبر منصة Webex، وأهابت بالموردين والتجار بالمشاركة في هذه الورش وطرح ما لديهم من استفسارات وتحديات لمناقشتها وحل كافة العوائق التي تواجههم ضمن نطاق اختصاصاتها. مشيرة إلى أن تنظيم هذه الورش يأتي من منطلق اهتمام وحرص المواصفات السعودية على إيضاح المتطلبات والإجراءات حول اللوائح الفنية، والاستماع إلى استفسارات الجمهور والرد عليها.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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