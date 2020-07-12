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عدد المتعافين من حول العالم يتجاوز 7 ملايين

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عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 7 ملايين عدد المتعافين من حول العالم يتجاوز 7 ملايين
الضحايا 565.178 وعدد حالات الإصابة بالفيروس 12.720.028

عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 7 ملايين

تجاوز عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 7 ملايين حالة شفاء، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقاً لبيانات الجامعة، اليوم الأحد، بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 في العالم 7.005.452، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 565.178، بينما بلغ عدد حالات الإصابة في العالم بالفيروس 12.720.028.


ووفق " اليوم"، تم رصد الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر العام الماضي، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134659 وفاة، وثلاثة ملايين و262964 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 71469 حالة وفاة، ومليون و839850 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها 820916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22123 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720547 إصابة، ولكن لم تتجاوز وفياتها 11205 وفيات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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